De levenslange oorlog van Betsy na verkrachting door Japanse militair

Dronken Brabander breekt binnen in Alkmaar en duikt ... op toilet

12:10 Een inwoner van Alkmaar kreeg vanmorgen de schrik van zijn leven toen hij wakker werd van gestommel in zijn woning. Even later ontdekte hij dat een raam was vernield en er een insluiper op het toilet zat. Hij belde de politie, die het slot van de wc-deur forceerde en de verdachte inrekende.