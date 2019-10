De kou komt vroeg dit jaar: eerste officiële vorstdag is een feit

Met een temperatuur van -0,5 graden in De Bilt is vandaag de eerste officiële vorstdag van deze herfst een feit. Eergisteren kwam het lokaal al tot de eerste vorst. Het wordt vandaag niet warmer dan 9 graden.

,,Gisteren waren we al dicht bij de eerste vorst in De Bilt, toen daalde het kwik ‘s ochtends vroeg naar + 0,5 graden”, meldt Leon Saris van Weerplaza.nl Toch is het niet voor het eerst koud. Eergisteren kwam het lokaal al voor het eerst tot lichte vorst, toen daalde het kwik in Eelde als eerste weerstation in ons land al onder nul. In september was weerstation Twente al dichtbij met een minimumtemperatuur rond +1 graad.

Eerste vorst is op tijd

Volgens Saris komt de kou vroeg dit jaar: ,,De eerste officiële vorstdag is dit jaar vrij vroeg, maar op tijd. Normaal gesproken vriest het rond 3 november voor het eerst op ons landelijk hoofdstation. Vorig jaar kwam de eerste officiële vorstdag van het jaar ongeveer een maand eerder, toen was het op 30 september in De Bilt al - 0,1 graad. De vroegste eerste officiële vorstdag was op 16 september 1971, terwijl we in het jaar 2000 juist weer erg lang moesten wachten. Toen vroor het pas voor het eerst op 17 december.”

Hoewel vorst in deze tijd van het jaar temperaturen beneden normaal oplevert, is er nog geen sprake van kouderecords. Daarvoor moeten we naar 1974. In De Bilt daalde het kwik op 31 oktober toen naar - 3.2 graden.