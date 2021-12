De kou komt onze kant op, maar krijgen we ook een witte kerst?

Pak je sjaal en muts er maar weer bij, want na een bovengemiddeld warme periode komt de kou weer onze kant op. De week begint met temperaturen van maximaal 5 graden. Krijgen we dan eindelijk een witte kerst? Dat weten ze bij Weerplaza zo net nog niet.

Wat er in het weekend en maandag gebeurt met het weer is vrij zeker, legt weervrouw Diana Woei uit: ,,We beginnen de komende dagen met meer van hetzelfde: grijs met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo rond de tien graden hoeven we niet te bibberen als we naar buiten gaan.”

Dinsdag slaat het weer om. ,,Het wordt koud. Beter kan ik het niet maken”, lacht Woei. ,,Het wordt nog maar maximaal 5 graden, en op sommige plekken tikt het kwik zelfs nog maar met moeite de 2 graden aan. De kans op vorst is in de avond, nacht en ochtend dan ook erg groot. Je hebt weer je handschoenen, muts en sjaal nodig de komende week.”

Quote Het kan vriezen, het kan dooien, alles kan nog gebeuren Diana Woei, Weerplaza

Witte kerst

Of we een witte kerst krijgen of niet, daar durft de weervrouw haar vingers nog niet aan te branden, maar ze sluit het niet uit. ,,Het is op het moment allesbehalve zeker wat er gaat gebeuren. Gisteren leek het meest waarschijnlijke scenario nog te wijzen op flinke kou tijdens de kerstdagen, maar nu lijkt het juist weer een stuk zachter te worden, met misschien zelfs 13 of 14 graden op tweede kerstdag. Het kan vriezen, het kan dooien, alles kan nog gebeuren.”

Maar als het koud wordt, dan mogen we juichen, vertelt Woei. ,, De meeste modellen laten neerslag op donderdag zien, en sommige voorspellen daar ook sneeuw. Er is mogelijk zelfs een storm op eerste kerstdag, maar niets is zeker. Het is maar net de vraag naar welke kant het dubbeltje valt.” Maandag of dinsdag hoopt Weerplaza met redelijke zekerheid te kunnen voorspellen of het een witte kerst wordt, of dat we met druilerig weer zitten opgescheept.

