De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen enorm per gemeente: dit betaal je in Tynaarlo

TynaarloDe prijzen voor een invalidenkaart liggen per gemeente flink uit elkaar. Waar je in sommige gemeenten niets kwijt bent, betalen inwoners even verderop honderden euro’s. In maar veertien gemeenten krijgen inwoners de kaart gratis. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

Gemiddeld was een mindervalide het afgelopen jaar in Nederland 114 euro kwijt voor een gehandicaptenparkeerkaart. In de gemeente Tynaarlo betaal je dit jaar 96,15 euro voor een kaart. Dat is 9 procent meer dan in 2021, toen deze nog 87,20 euro kostte. In de gemeenten Loon op Zand en Montfoort ben je het duurste uit. Daar betalen inwoners respectievelijk 318,45 euro en 306,75 euro voor een invalidenkaart.

De invalidenkaart is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking, die niet verder dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen. Om te bewijzen dat je hier recht op hebt, moet de aanvrager van de kaart een medische keuring ondergaan. De kaart is bij goedkeuring vijf jaar geldig. Zowel de kosten die bij een aanvrager in rekening worden gebracht voor de medische keuring, als de administratiekosten verschillen sterk per gemeente. Bij een groot deel van de gemeenten wordt de keuring uitgevoerd door een commerciële instantie, terwijl andere gemeenten kiezen voor de GGD of lokale huisarts in.

Tekst gaat verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Prioriteiten van een gemeente

De prijsverschillen zijn niet uit te leggen, vindt Illya Soffer, directeur van belangenorganisatie Ieder(in). ,,Een gehandicaptenparkeerkaart is voor iemand in Loon op Zand net zo belangrijk als voor iemand in Zaltbommel. Desondanks betaalt iemand voor dezelfde basisvoorziening in de ene gemeente veel meer dan iemand in een andere gemeente.” De belangenorganisatie Ieder(in) wil dat gemeenten transparanter zijn over de opbouw van de kosten. ,,Een landelijk tarief zou een goede oplossing zijn.”

,,De prijs die iemand betaalt voor een kaart zegt iets over de prioriteiten van een gemeente”, legt COELO-onderzoeker Corine Hoeben uit. ,,De gemeenten die de kaart gratis aanbieden maken wel degelijk kosten, maar kiezen ervoor om dat geld ergens anders vandaan te halen.” Dit kan door andere voorzieningen zoals trouwen of lokale belastingen duurder te maken. ,,Ook factoren als de grootte van een gemeente en de kwaliteit van de dienstverlening telt mee.”