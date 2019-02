De kernwapenwedloop uit de Koude Oorlog is helemaal terug

Jagers hebben nu 922 herten in de Oostvaar­ders­plas­sen afgescho­ten

5 februari Staatsbosbeheer heeft in januari 825 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. In totaal zijn in het gebied nu 922 herten gedood, aldus de organisatie. Er moeten ruim 1800 edelherten verdwijnen uit het Europese vogelreservaat, omdat de kudde veel te groot is geworden.