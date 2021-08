De handelwijze van Cora van Nieuwenhuizen getuigt van een grote minachting voor de burger

Coronavirus LIVE | Helft ziekenhuis­pa­tiën­ten niet-westerse achter­grond, Moderna meer antistof­fen dan Pfizer

22:29 Er zijn de afgelopen 24 uur 2349 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets lager dan vorige week dinsdag, waardoor het gemiddelde iets daalt. Ondertussen gaat de evenementenbranche donderdag om tafel met demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en gaat het nachtleven in Berlijn weer open... voor gevaccineerden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.