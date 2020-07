De ‘groene vogels’ van de jihadpropaganda zingen niet meer

Ze waren lang een van de opvallendste jihadistische propagandakanalen op sociale media en dreigden met aanslagen op St. Pauls in Londen en een kerk in Hilversum. Nu heeft een Britse ‘GreenB1rd’ levenslang, twee anderen staan in Nederland voor de rechter.

,,Dit is wat ik echt wil: ik wil veel mensen doden, broeder. Net zolang tot ik zelf word gedood”, vertrouwt de Britse bekeerlinge Safiyya Shaikh (37) vorig jaar zomer aan een online vriend toe. En: ,,Ik wil het in een kerk doen. Die kerk waar ze de Koninklijke bruiloften doen. Is het mogelijk er een bom te laten ontploffen. En dan blijven schieten tot ze mij doodschieten?”

Met ‘die kerk’ bedoelt de Britse jihadiste St. Pauls Cathedral. Ze plaats later een plaatje van het plafond van de kathedraal in een chatgroup, met de tekst dat ze daar graag een bom wil plaatsen, zo blijkt tijdens de rechtszaak in Londen tegen haar.

Wat Shaikh, geboren als Michelle Ramsden, op dat moment niet wist is dat de vriend die ze haar geheimen toevertrouwt in werkelijkheid een Britse undercoveragent is. Vlak nadat Shaikh, in september vorig jaar, nog een keer de kerk bezoekt, wordt ze opgepakt.

Volledig scherm Safiyya Shaikh onderweg naar een ontmoeting met een undercoveragent. © Metropolitan Police

De Britten kwamen haar op het spoor toen ze onderzoek deden naar een opvallend IS-propagandakanaal op sociale media: GreenB1rds, actief op de chatapp Telegram. De ‘groene vogels’ posten er, onder schuilnamen, IS-video’s van executies en bedreigingen aan de Westerse wereld: tegen mensen, zoals Geert Wilders, maar ook gebouwen, zoals de Big Ben, de Londen Bridge en de St. Vituskerk in Hilversum. Van die laatste wordt een gefotoshopte afbeelding geplaatst waarbij een explosie in de toren te zien is. ‘We zijn gekomen om jullie af te slachten. #Nederland’, staat er in het Engels bij. Als er niet veel later een onbeheerde koffer bij de kerk wordt aangetroffen, ontstaat er even paniek. De straat wordt afgezet en de Explosieven Opruimings Dienst erbij gehaald. Het blijkt vals alarm.

Volledig scherm Bedreiging aan de St Vituskerk in Hilversum in het Telegram-kanaal GreenB1rds. © Telegram

Volledig scherm De verdachte koffer die werd gevonden bij de Sint Vituskerk in Hilversum bevat geen explosieven. Dat blijkt uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). © ANP

Internationale inlichtingen en opsporingsdiensten zitten dan al lang achter de GreenB1rds aan. De belangrijkste moderator, die zich voordoet als een man genaamd Al-Amriki, blijkt een aan heroïne verslaafde, werkloze moeder uit Engeland te zijn: Safiyya Shaikh. De politie zet een undercover-operatie op en arresteert haar uiteindelijk onder meer op verdenking van het voorbereiden van een aanslag.

Yousra L. uit Uithoorn

Na haar arrestatie vertelt ze dat ze acht Telegram-kanalen beheert, samen met nog twintig andere moderators. Een van die vermoedelijke moderators wordt in oktober vorig jaar door de Nederlandse politie opgepakt: Yousra L., 31 jaar, uit Uithoorn, moeder van drie kinderen. L. is een oude bekende van de Nederlandse inlichtingendienst.

Er loopt op dat moment al een rechtszaak tegen haar omdat ze in 2015 samen met haar Britse man naar Syrië zou zijn gereisd. De Brit sneuvelde, Yousra L. kwam terug en bleef, ondanks de rechtszaak, tot oktober vorig jaar op vrije voeten. In een pro-formazitting in november in haar zaak bleek dat justitie haar ervan verdenkt veel IS-propaganda te hebben verspreid, onder meer een video waarin vier gevangen levend worden verbrand. ‘Het lijkt net geroosterde kip’, staat er als commentaar bij.

L. en Safiyaa Shaikh kenden elkaar persoonlijk. De Britse zou vorig jaar naar Nederland vliegen om L. te bezoeken, maar werd op het vliegveld van Luton tegen gehouden.

De zaak tegen de Nederlandse L. loopt nog. Net zoals die tegen een 28-jarige man uit Maastricht die via hetzelfde Telegram-kanaal recepten voor het maken van bommen zou hebben verspreid. Shaikh, de hoofdmoderator van de GreenB1rds, werd afgelopen vrijdag in Londen tot een levenslange celstraf veroordeeld, waarvan ze minimaal 14 jaar moet uitzitten. Het Telegram-kanaal is inmiddels verwijderd.

