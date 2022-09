De GP was niet betaalbaar voor F1-fan Peter, maar dankzij meelevende lezer kan hij tóch gaan

Hij had zich er al bij neergelegd dat de Dutch Grand Prix in Zandvoort voor het tweede achtereenvolgende jaar zonder zijn aanwezigheid zou worden verreden, maar door een meelevende bezoeker van deze nieuwssite zit Peter Weijers (76) uit het Noord-Hollandse Limmen er dit weekend wél.

Zijn verhaal, woensdag toevallig opgetekend door een van onze sportverslaggevers, raakte Amalia Angel Rodriguez uit Rotterdam zo dat ze besloot hem aan een F1-kaartje te willen helpen. ,,Ik werk als balsemer in de overledenenzorg en zit dagelijks in de emoties. Mijn eerste gedachte na het lezen van het artikel was: hier moet ik toch iets aan kunnen doen?”

De Rotterdamse las dat Weijers een raceliefhebber is maar zich een bezoek aan de Grand Prix financieel niet kan veroorloven - een driedaags ticket kost minstens 420 euro - en daarom bij de ingang van het circuit vanaf een betonblok genoot van de vele trucks die naar binnen reden.

Quote Ik vond afgelopen nacht een kaartje voor zaterdag én zondag van iemand die wegens ziekte was verhinderd Amalia Angel Rodriguez

Inzamelingsactie

Omdat alle F1-kaartjes voor zaterdag en zondag al waren uitverkocht, lanceerde Rodriguez oproepen op sociale media, die breed werden gedeeld. Daarnaast gooide ze lijntjes uit via vrienden en bekenden. Haar spontane hulpactie leverde uiteindelijk niets op maar een zoektocht op Marktplaats wél.

,,Ik vond afgelopen nacht een kaartje voor zaterdag én zondag van iemand die wegens ziekte was verhinderd, belde vanmorgen meteen en vernam dat het ticket nog beschikbaar was’’, zegt de Rotterdamse superblij. Aangezien ze de tickets uit eigen zak betaalde en het zelf financieel ook niet breed heeft lanceerde ze vrijdagmorgen een inzamelingsactie met een streefbedrag van 400 euro. Dat was na drie uur al binnen en uiteindelijk stond de teller op 500 euro. ,,Dit maakt me zo gelukkig. Kan hij een hapje en een drankje kopen en wellicht een leuke pet of een shirt als aandenken.’’

Wijers kan het nauwelijks geloven als we hem bellen met het goede nieuws. ,,Het overvalt mij een beetje maar je moest eens weten hoe blij ik ermee ben’’, zegt hij beduusd. ,,Hartstikke lief van die mevrouw. Ik zal haar straks even bellen om te bedanken en ga vannacht heel lekker slapen met een topweekend in het vooruitzicht.’’

De racefanaat wilde dolgraag naar de Ducht Grand Prix maar had tegelijkertijd zijn bedenkingen, zegt hij terugblikkend. ,,Voor dat geld kan ik ook een week naar Spanje. Met mijn gehandicaptenkaart - mijn ene been was 8 centimeter korter dan het andere maar na zestien operaties is het nog relatief goed gekomen - probeerde ik tevergeefs een kaartje voor de race te regelen. Net als vorig jaar. Ook toen ben ik dan maar bij de ingang gaan zitten om zoveel mogelijk mee te krijgen van de opbouw’’, aldus de Limmenaar.

Quote Alleen al die techniek van de coureurs vind ik geweldig. Andere zaken zoals de juiste auto eveneens Peter Wijers

Hij zat twee jaar geleden wél op de tribune tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Met zijn zoon. ,,We hadden voor 180 euro een kaartje weten te regelen’’, zegt de gepensioneerde stukadoor hoorbaar nagenietend. Hij is een fervent liefhebber van auto- en motorraces. ,,Alleen al die techniek van de coureurs vind ik geweldig. Andere zaken zoals de juiste auto eveneens. Ik ben niet zo van de sensatie.’’

Echtgenote

Zijn echtgenote Margot (75) vergezelde hem in het verleden regelmatig naar motorraces maar volgt het de laatste jaren liever op televisie. Haar echtgenoot was als kind al gebiologeerd door motoren maar kreeg er zelf nooit een. ,,Ik mocht niet motorrijden vanwege mijn ongelijke benen maar heb er zelfs nog mee gevoetbald en ook aan wielrennen gedaan. Soms wel 300 kilometer per dag’’, zegt Weijers trots.

Fietsen doet hij nog steeds, zij het op een ‘normale’ fiets. Die bracht hem woensdag ook van zijn woonplaats naar de ingang van het circuit in Zandvoort. ,,Vijfendertig kilometer heen en dezelfde afstand ook weer terug’’, zegt de zeventiger gniffelend. Dat hij zou worden geïnterviewd, had de racefanaat naar eigen zeggen niet verwacht. ,,Het was een leuke verrassing maar op de terugweg bedacht ik me dat ik niet goochem was geweest door hem niet te vragen of hij een kaartje voor mij kon regelen. Maar ja, gelukkig is het nu gelukt dankzij die mevrouw. Verschrikkelijk lief.’’

Door zijn bezoek aan de Dutch Grand Prix mist Weijers zondag wel de verjaardag van echtgenote Margot. Die vindt dat geen enkel probleem. ,,Ik vier het toch niet, alleen de kinderen komen langs. Dat Peet in Zandvoort zit, bederft de pret niet. Integendeel. Ik vind het fantastisch voor hem’’, aldus de wederhelft.

De vrachtwagens zijn van Spa naar Zandvoort gereden en inmiddels aangekomen onder het toeziend oog van nieuwsgierige fans: