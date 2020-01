De fatale keuze van een paar ‘onschuldige’ jongens

Het is midden in de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 januari 2019. Kort daarvoor heeft de meldkamer van de politie in Eindhoven een alarmerend telefoontje ontvangen over een bedrijfspand net over de grens, in Eksel. ,,Er is iets heel ergs gebeurd. Het is uit de hand gelopen daar”, zegt een anonieme man. Belgische agenten gaan erop af. Een van hen wil de deur openduwen, maar een lichaam blokkeert de toegang. In de ruimte treffen ze nog twee lichamen aan. Het is een drugslab, al is de term ‘lab’ te veel eer voor het ranzige hol.