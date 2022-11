De etiquette achter ‘sorry’ zeggen: ‘Het is per slot van rekening een kniebuiging’

Recordbre­ker: 2022 is zonnigste ooit, Den Helder en Vlissingen spannen de kroon

Het kalenderjaar is nog niet voorbij, maar 2022 gaat al de boeken in als de zonnigste ooit. Nu ook november zich aansluit bij een reeks uitzonderlijk zonnige maanden, neemt het record extremere vormen aan. Nederland passeert dit jaar de grens van gemiddeld 2200 zonuren. Dat is fors meer dan de gebruikelijke 1775. Den Helder en Vlissingen spannen de kroon.

26 november