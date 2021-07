De eigenaar van de wegdrijvende Volkswagen wil inmiddels echt wel meebetalen aan het klimaatpakket

Klimaat­paus Timmermans: ‘Hoe we wonen, hoe we werken, hoe we ons verplaat­sen: alles verandert’

6:26 De Europese Commissie presenteerde gisteren een enorm pakket aan plannen dat moet leiden tot 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030. ‘Klimaatpaus’ Frans Timmermans is een van de architecten. ,,Mensen zullen zich afvragen of ze dit allemaal kunnen betalen. Ja, dat kan. Maar wij moeten heel goed uitleggen hoe.”