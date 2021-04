De echte verliezers zijn de politici die Rutte weg lieten komen

Na het debat van afgelopen donderdag, in het holst van de nacht, stond demissionair premier Mark Rutte opvallend monter alle cameraploegen te woord, vermoedelijk in de veronderstelling dat hij zojuist wéér een overwinning op alle anderen had geboekt. Ik moest denken aan een zinnetje van Godfried Bomans: ‘Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.’ Dat er iets structureels aan de persoonlijke herinneringen van de VVD-leider mankeert, heeft hij reeds zelf een paar keer ruiterlijk toegegeven.