Iedereen die de rechtstaat respecteert, zou zich tegen dit soort praktijken moeten verzetten, zelfs als je géén fan van Geert Wilders bent.Het is een belachelijke schending van de scheiding der machten. Hoge ambtenaren die voor een minister werken hebben zich niet te bemoeien met het werk van het OM. Als Wilders roept dat dit een politiek proces is, iets wat hij van meet af aan heeft gedaan, krijgt hij nu – dankzij de bemoeizucht van de ambtenaren – alsnog gelijk. Het is formeel allemaal correct dat collega politici zich vooralsnog in de publiciteit terughoudend opstellen, omdat de zaak nog loopt, en er een vonnis moet volgen.

Maar er komt een moment dat iedereen in het parlement kleur moeten bekennen: tijdens dit proces is Wilders het haasje, een volgende keer kan iemand anders ten prooi vallen aan het chagrijn van de ambtenaren, die daarom maar eigen baas gaan spelen.



De vraag is wel of de medewerkers van het OM daadwerkelijk een strafbaar feit hebben gepleegd. Hun werk voltrekt zich in de openbaarheid. We kunnen allemaal volgen op welke manier ze redeneren. Vermoedelijk zullen ze zich vanaf vandaag milder opstellen, al was het maar voor de beeldvorming. De echte misstanden voltrokken zich bij Justitie en Veiligheid.



Om het vertrouwen in onze democratie te herstellen, ligt nu de bal bij premier Mark Rutte. We hebben altijd onze mond vol van misstanden in Polen en Hongarije. Naar het nu zich laat aanzien, kunnen we er zelf ook wat van. En dat is eigenlijk ronduit ontluisterend.