De dronken Engelsen en vrijgezellenfeesten zijn terug op de Wallen: ‘De drukte is absurd’

Verdachte belde aan met smoes over theedrin­ken, paar uur later is buurman dood

Eén van de verdachten die donderdagavond na een klopjacht van de politie is aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van een man in Lunetten, woonde tot voor kort in hetzelfde complex aan de Karpaten. Hij zou het slachtoffer – buren vonden hem vastgebonden in zijn appartement – daardoor goed hebben gekend.

15 april