'De dood van Tim heeft toch nog iets positiefs in zich gehad'

Ontmaske­raar Joran van der Sloot nu zelf bijna drie jaar de cel in

13:43 Ruim tien jaar geleden kluisterde hij letterlijk bijna half Nederland aan de buis. Vandaag de dag mag hij het doen met betrekkelijke anonimiteit in een cel van iets meer dan tien vierkante meter groot. Patrick van der Eem, de man uit Curaçao die Joran van der Sloot uitspraken ontlokte over de zaak-Natalee Holloway, is - opnieuw - veroordeeld tot een gevangenisstraf.