De depressieve man van Geertje kondigde zijn dood aan in een sms’je: ‘Ik zou het fijn vinden als je erbij kan zijn’

‘Britse variant kan in heel Europa grote derde golf veroorza­ken’

8 januari Hoewel de ziekenhuisbezetting in Nederland zich positief ontwikkelt, zijn de zorgen over de ontwikkeling van het virus groot. Premier Rutte houdt er rekening mee dat de Britse variant van het coronavirus in Nederland de bestaande versie verdringt. Europese wetenschappers vrezen voor een grote derde golf.