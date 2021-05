De christendemocraten krijgen steeds meer PVV- en FvD-achtige trekjes

VIDEO Eén dode en veel overlast door harde wind, zwaarte­punt voorbij

20:45 De harde en soms stormachtige wind heeft op verschillende plaatsen in Nederland overlast veroorzaakt door onder andere omgewaaide bomen. Daarbij kwam in het Overijsselse Dalfsen iemand om het leven. De komende uren wordt het wat rustiger maar in het waddengebied zal dat pas vannacht het geval zijn. In de loop van morgen wordt het ook wat droger maar het is nog altijd te koud voor de tijd van het jaar, zegt Alfred Snoek van Weerplaza.