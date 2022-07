De boerenlobby is groot, divers en machtig, maar heeft één probleem: de verdeeldheid is groot

Rechter ontslaat Sywert van Lienden bij eigen mondkapjes­stich­ting

Sywert van Lienden wordt per direct ontslagen als bestuurder van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag besloten. Ook zijn zakenpartner Bernd Damme is ontslagen. De rechtbank stelt dat de twee werkten in strijd met hun eigen statuten, en is bang dat ze de onderzoeken naar de schimmige mondkapjesdeals beïnvloeden.

21 juli