De boekenwereld gaat zelf niet met een oplossing komen voor het grote probleem

update Boekhande­la­ren probeerden Boekenweek­es­say Özcan Akyol te verbieden

3 maart Er is een rel ontstaan rond het Boekenweekessay van schrijver Özcan Akyol, melden ingewijden aan deze site. In het stuk haalt hij uit naar een zelfgenoegzame boekhandelaar. Dat is zo slecht gevallen dat de Koninklijke Boekverkopersbond het CPNB, dat de Boekenweek organiseert, op het matje heeft geroepen en geprobeerd heeft het essay te verbieden.