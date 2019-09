De antizijwieltjesclub is net een soort moedermelkmaffia

Ik sta bij ‘t Fietsenkeldertje in Nijmegen. Als 17-jarige woonde ik daar om de hoek in mijn eerste studentenkamer en kocht ik daar mijn eerste studentenfiets. In dik twintig jaar tijd kocht ik daar fietsen, liet ik banden plakken, spatborden repareren en, vlak voor we de stad uit verhuisden, de banden van de buggy plakken.



Nu sta ik er voor zijwieltjes. Trots reken ik af.



Eenmaal in het koffiehuis heb ik collega Alex aan de telefoon. ,,De dochter heeft zijwieltjes”, zeg ik. ,,Gisteren geboren - bij wijze van spreken dan - en nu al zijwieltjes! De tijd vliegt.’’



Na een tijdje hang ik op.



Dan klinkt eraan het tafeltje naast me een stem.