De ambities van Roompot zijn grenzeloos: ‘Wij zijn de absolute koning van de kust’

Roompot is nu de op één na grootste aanbieder van vakantieverblijven in Europa. Het moet de Groupe Pierre & Vacances Center Parcs nog voor zich dulden. Waarom die drang om per se jullie Franse concurrent voorbij te streven?

Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve: ,,Je kunt zelfs discussiëren of we niet al de grootste zijn. Veel zal het niet schelen. Het is wel zo dat van onze 185 parken er 100 in Nederland staan. Er zit nog een enorm potentieel in Zuid-Europa, met name Frankrijk en Spanje. Daar zijn we slechts een kleine speler. Roompot spreekt ook een enorm brede doelgroep aan. Van een gezin met een baby tot een senior. Als er even een doelgroep weg blijft, is er een andere groep om de woningen op te vullen. Een tweede troef is dat al onze parken zich bevinden op zogeheten A-locaties. Wij zijn de absolute koning van de kust. In Nederland en België. Maar het gaat er niet om koste wat kost de nummer één te worden, maar om een nog breder publiek aan te spreken met een meer divers en hoogstaand aanbod van parken.”