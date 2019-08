Daten voor beginners (deel 1)

video Al eerder meldingen van lastigge­val­len kinderen in wijk Assen

13:29 In de wijk Peelo waar gisteren een man is overleden na een melding van een mogelijk zedenmisdrijf waren al drie keer eerder meldingen van zedenincidenten. De politie doet onderzoek naar eerdere meldingen van lastiggevallen kinderen uit dezelfde wijk in het noorden van Assen.