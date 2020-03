Daten in coronatijden: ‘Je liket me toch niet alleen voor mijn wc-papier, hè?’

Een swipe naar, een swipe naar rechts, links, links, rechts… En dan: ,,Your wellbeing is our #1 priority”. Het oogt vreemd: een app die ontmoetingen tussen mensen aanmoedigt, maar waarschuwt voor sociaal contact. Tinder-woordvoerder Natalja Neumeister blijft over deze dubbelzinnigheid stil. Wel deelt ze mee dat het bedrijf vanaf deze week de functie Paspoort gratis aan alle leden aanbiedt. Met deze functie kun je over de hele wereld heen swipen: ,,We hopen dat onze leden de functie kunnen gebruiken om zichzelf uit de quarantaine te transporteren.”