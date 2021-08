‘Dat Tamar werd versleept was al bekend, alleen dna-sporen op haar zijn niet van de verdachte’

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar woning na een discussie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Volgens onderzoek was ze op slag dood.

Boumanjal reageert op het nieuws van gisteren, naar buiten gebracht door advocaat Sébas Diekstra die de nabestaanden van Tamar bijstaat. Ongevallendeskundige Willem Baan Hofman concludeert dat Tamar moet zijn verplaatst nadat ze door een auto moet zijn geraakt. Diekstra laat daarop weten dat hij verder onderzoek afwacht voordat hij vervolgstappen onderneemt.

Quote Een ander scenario of nieuw onderzoek kan best, maar niet gericht op mijn cliënt Anis Boumanjal, advocaat

Een vervolgstap zou een artikel 12-procedure kunnen zijn, waarbij rechters zich buigen over de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om de verdachte niet te vervolgen voor het verlaten van de plek van het ongeval. Onlangs oordeelde het OM dat een destijds 28-jarige Duitser verantwoordelijk was voor de aanrijding, maar dat hij niet had kunnen vermoeden dat sprake was van een ongeval. De man verklaarde dat hij gewoon was doorgereden omdat hij dacht dat hij in een gat in de weg was geraakt. Het lijkt erop dat hij over het meisje is heen gereden, toen ze al op de weg lag.

Boumanjal zegt dat het nieuws over het verslepen van het meisje - waarmee de suggestie wordt gewekt dat zijn cliënt wél wist dat hij iemand had geraakt - ‘oude wijn in nieuwe zakken is’. ,,Dit is allang bekend en staat ook gewoon in het dossier. De dna-sporen op het meisje zijn niet van mijn cliënt en daarmee is de link naar mijn cliënt uitgesloten en wordt het relaas van mijn cliënt bevestigd dat hij haar niet heeft gezien en dus ook niet heeft aangeraakt. Waarmee dus níet is uitgesloten dat er niet een ander scenario mogelijk is, alleen niet gericht op mijn cliënt. Ik snap daarom ook niet wat je zou moeten met een artikel 12-procedure, want dat zou zich richten op mijn cliënt. Men zou een doodlopende weg inslaan, als je het mij vraagt.”

Advocaat Diekstra reageert kort dat het niet zo is dat de de suggestie wordt gewekt dat de cliënt van Boumanjal Tamar heeft versleept. Volgens hem staan alle scenario's open en moet er meer onderzoek worden gedaan naar de dood van Tamar.