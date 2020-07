‘Dat mondkapjes eerst niet zouden werken en daarna toch wel, wekt geen vertrouwen’

Wel verplicht een mondkapje op bij de Hema in de Rotterdamse Koopgoot, niet als je een halfje bruin haalt bij de bakker in Klazienaveen. Op zich is zo’n lokale aanpak een goed idee, zegt psycholoog en gedragstherapeut Martin Appelo. ,,Mensen moeten de urgentie van een situatie snappen, willen ze bereid zijn maatregelen te treffen die ze niet uit zichzelf zouden nemen. In Rotterdam zijn veel uitbraken, daar lopen we meer gevaar. Dus daar moeten we een mondkapje op. Die boodschap is te snappen. Als de overheid mondkapjes overal in het land zou verplichten, zou het collectieve gevoel dat een mondkapje zinloos is het waarschijnlijk winnen van de neiging om te luisteren naar de overheid.’’



Want het grote probleem met een mondkapjesplicht is, zeggen gedragspsychologen: de overheid heeft maandenlang gecommuniceerd dat mondkapjes weinig nut hebben. In het begin van de coronacrisis werd het gebruik van mondkapjes door het kabinet, het RIVM en het Outbreak Management Team zelfs expliciet afgeraden.