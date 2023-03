‘Dassenburchten brengen de stabiliteit van de snelweg A50 in gevaar’

,,Bij Bankhoef is minder ruimte. Daar zou je een langwerpige houtwal kunnen aanleggen met een burcht. Of je bouwt een nieuwe burcht in een bestaand bosje iets verderop.”



Rijkswaterstaat denkt niet dat de verkeersveiligheid in gevaar is. ,,De dassen zitten al lang op de plekken die Dirkmaat noemt. En een dassenburcht heeft in Nederland nog nooit gezorgd voor verzakking van een weg”, zegt ecoloog Sergé Bogaerts van Rijkswaterstaat. ,,Dat komt omdat de weg op betonnen platen ligt. En ook al verzakt de weg 1 centimeter, dan merk je dat met de auto niet eens. De situatie op het spoor is heel anders. Daar kan een kleine verzakking al voor gevaar zorgen. Maar we gaan wel kijken of de situatie in Hernen dringend is. Dat gaan we nog deze week doen.”