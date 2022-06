Dansende lampjes in het bos: vuurvliegjes zie je echt alleen als het heel donker is

Met ingehouden adem turen we de nacht in. Het zou nu toch donker genoeg moeten zijn? En dan, tussen de zwarte boomstammen, zien we een dansend groen lichtje. ,,Gelukkig, ze zitten er nog”, verzucht IVN-gids Gijsbert Peelen. Hij verzorgt dit jaar precies één vuurvliegjeswandeling en het zou spijtig zijn als hij zijn deelnemers moest teleurstellen. Samen met de bioloog wandel ik een paar dagen voor zijn publieksevenement door het bos in Beek, vlak bij Nijmegen. Vorig jaar in juni zag Peelen de dwaallichtjes hier voor het laatst. Dat is niet zo gek, want ze zijn maar zo’n drie weken per jaar waar te nemen, altijd rond de langste nacht. ,,Vanavond is het wel extreem licht”, merkt hij op. Het was een heldere dag en de maan schijnt alweer uitbundig. ,,Je ziet ze echt alleen maar als het goed donker is.”