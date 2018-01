Danny (67) werd in elkaar geslagen: 'Ik heb ze gedag gezegd en toen 'bam'!'

Daams probeert zijn verhaal te vertellen vanuit zijn kiosk 't Duifje, de plek waar trolleybus lijn 3 zijn keerpunt heeft. Klanten die de hechtingen in zijn gezicht zien, informeren geschrokken naar wat met hem is gebeurd. ,,Ik heb de kiosk al 45 jaar. De mensen kennen me hier. Ik heb heel veel reacties gekregen. Het bericht dat mijn dochter Truus op Facebook heeft geplaatst is 4.800 keer gedeeld. Uit het hele land krijg ik reacties’’, vertelt Daams.



Casino

De geboren Arnhemmer denkt dat de jongens het op hem hebben gemunt. ,,Ik ga bijna elke zondag naar Amsterdam. Naar het casino of een hapje eten. Dat doe ik graag. Dat weten veel mensen. Ik heb veel geld bij me. Nadat ze me tegen de grond hadden geslagen, hebben ze 1.500 euro uit mijn broekzak gestolen. Ik denk zelf dat iemand in de flat hen heeft getipt.’’



Daams liet het er niet bij zitten. Nadat de jongens waren gevlucht stond hij op en ging achter ze aan. ,,Met een bijl. Die had ik in de auto liggen. Ik zag dat ze achter een flatgebouw verdwenen. Daar hadden ze waarschijnlijk een vluchtauto staan. Ik ben omgelopen en zag wel een auto in de verte, maar weet niet of ze dat waren.’’