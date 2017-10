Dankzij vijf studenten krijgt Nederland weer een referendum

Het lijkt een verloren strijd, want de Eerste Kamer nam de sleepwet op 2 juli vrij geruisloos aan. ,,Veel journalisten waren al op vakantie", zegt digitale burgerrechtenactivist Ancilla van de Leest, die meedoet aan de strijd. ,,En dat terwijl er zoveel op het spel stond."



Ook de Raad van State, het College voor de Rechten van de Mens en de Raad voor de Rechtspraak waren kritisch, maar tot veel ophef leidde dat niet.



De studenten proberen aandacht te krijgen. Ook Van de Leest. Ze hoopt op Lubach, die ze meerdere keren aanspoort via Instagram. ,,Of dat effect heeft gehad weet ik niet, maar ik ben blij met zijn aandacht." Want zijn programma verandert vorige week alles. Via de sober opgezette site sleepwet.nl gaat het hard. Zo hard, dat de limiet ineens binnen handbereik ligt.



Dat het allemaal zo’n vlucht zou nemen, had ook Tijn de Vos niet durven hopen. ,,Wanneer onze actie geslaagd is? Als Nederland zich bewust is van de gevolgen van deze wet. Dat was zeker nog niet het geval.”