Dana en Ruben zaten op roze wolk met baby Nova, tot alles misging: ‘Dachten al aan haar begrafenis’

‘Kom maar gelijk naar het ziekenhuis. En bel je man. Het is waarschijnlijk niet goed. En dit wil je niet alleen doen.’ Dana weet nog precies wat haar werd gezegd. Hoe de dag plotseling omsloeg, hoe alles ineens zo ongelofelijk donker werd. Hoe de wereld in een paar seconden onder haar voeten vandaan werd getrokken. ,,Ik voelde het in mijn hele lichaam. Het was niet goed. Het was echt niet goed.”