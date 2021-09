Dakloze studenten bezetten universiteit in Groningen

MH17-proces / video Nabestaan­de Hans de Borst: ‘Elsemiek is vermoord in een oorlog waarvan ze niet eens wist’

8 september Voor de tweede opeenvolgende dag spraken nabestaanden tijdens het MH17-proces over het leed dat hen is aangedaan. De slachtofferverklaringen over het gemis van dierbaren, psychische problemen en verwoeste levens, zijn ook voor de rechters ‘indrukwekkend’. ‘U heeft prachtig gesproken over uw prachtige dochter.’