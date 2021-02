Dakloze Paul slaapt hele week in een hotel dankzij spontane actie

Een spontane actie voor de dakloze Paul Kole is ‘compleet uit de hand gelopen’. De Amsterdammer kan niet één nacht, maar de hele week in een hotel logeren. Er is zelfs zoveel geld binnengekomen dat nog veel meer daklozen geholpen kunnen worden.

Stadsgenoot en vader van drie kinderen Marnix Geus (45) liep de dakloze Paul vrijdagochtend tegen het lijf. Zoals wel vaker. Meestal maken ze even een praatje, vraagt Geus hoe het met hem gaat, of hij iets voor hem kan doen en loopt hij mee naar de pinautomaat om hem een kleinigheidje te geven. ,,Paul is één van de gezichten van de daklozen in Amsterdam. Veel mensen kennen hem wel", legt Geus uit. ,,Maar de meeste mensen zeggen ‘sorry, ik heb niks bij me’ of kijken überhaupt niet om. ‘Sorry’ is het woord dat hij honderd keer op een dag hoort.”

Die nacht sliep Paul in een portiekje. ,,Op stand,” zei hij zelf met een kleine grijns. Met de Siberische kou die voor de deur stond besloot Geus een eenvoudige kamer voor hem te boeken voor zondagavond in Hotel Flipper. Paul verblijft daar wel vaker met wat steun van de mensen die hij op straat aanspreekt. Geus: ,,Waar wij ons verheugen op sneeuwballen en sleetje trekken, heeft Paul andere dingen aan zijn hoofd. In hotel Flipper kan je vanaf 14.00 uur inchecken. Dan kan hij lekker warm douchen en is hij van de straat. En je kunt er natuurlijk ook eten laten bezorgen. Of een kaartje aan hem schrijven. Zullen we Paul met z’n allen even uit de kou halen deze week?", deelde Geus vervolgens via Facebook, Instagram en LinkedIn.

Wat er vervolgens gebeurde had Geus nooit verwacht. ,,Het ging in één keer helemaal los.” De tikkies bereikten keer op keer een maximum. Binnen 48 uur ontving hij 20.000 euro. Genoeg om Paul een hele week in het hotel te laten slapen en nog veel meer Pauls te helpen. ,,Ongekend", laat Geus weten. ,,Natuurlijk kan Paul wel naar een opvanglocatie, maar dat is vaak redelijk grootschalig, met veel mensen op één plek. Je wil soms ook wel een soort rust hebben.”

Symbool

Dankzij alle gulle donaties is Paul komende week uit de kou. Met alle extra's wil Geus met daklozenorganisaties Homebass Foundation en Sheltersuit Foundation om tafel. ,,Ik wil deze partijen bij elkaar brengen om te kijken hoe we het geld zo goed mogelijk kunnen besteden, met de meeste impact en het bedrag misschien nog kunnen opkrikken", aldus Geus, die zich middels stichting The Present Movement al inzette voor vluchtelingen en nu voor daklozen. ,,Het begon met Paul, hij staat symbool, zijn gezicht brengt het dichterbij voor mensen. Nu kunnen we nog veel meer Pauls helpen.”

Paul leeft al jaren op straat. Hij heeft wel familie, wat broers en een zus. Maar die weten volgens hem niet dat hij op straat leeft. Geus weet dat Paul veel liefdesverdriet had. ,,Een gevoelige man, die daardoor beetje van zijn padje was geraakt. 4,5 jaar geleden was zijn moeder overleden. Vaak gaat er nog veel meer problematiek achter schuil. Je weet nooit helemaal of het klopt, maar uiteindelijk gaat het erom dat we een dakloze of een mens blijven zien en kijken wat we kunnen doen", zegt Geus. ,,Het was een romantische gedachte dat Paul in een hotel kon slapen, allemaal mensen kaartje zouden sturen en Paul lekker kon gaan eten. Maar het is groter dan Paul. Het gaat mij erom dat het mensen bereikt. Dat ze niet langer ‘sorry’ zeggen en doorlopen, maar erop afstappen. Het gaat om de kleine gebaren. Ik las eind 2019 dat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld, van 20.000 naar 40.000. En dat was nog voor corona.”

Vergeten

Het lastige was alleen dat Paul geen telefoon heeft en Geus hem niet kon bereiken om hem te vertellen hoeveel mensen hem willen helpen. Paul had er het hele weekend ook nog geen idee van dat hij langer in het hotel kon verblijven. Het hotel zou Geus bellen als Paul vandaag arriveerde.

Geus dacht even dat Paul niet meer zou komen. Dat hij het vergeten was, iets anders had geregeld of aan de andere kant van de stad zou zitten en door de sneeuw niet meer bij het hotel kon komen. Maar zondagavond na 20.00 uur kwam toch het verlossende telefoontje van het hotel: ,,Your guest has arrived.” ,,Paul vindt het helemaal fantastisch. Hij wist nog niet eens dat hij de hele week kon blijven, maar hij was op straat al aangesproken door mensen die de oproep hadden gezien via sociale media. Hij had er niet op gerekend.”

Geus en Paul ontmoeten elkaar morgen om verder te praten.

