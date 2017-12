Dakdekkersvete in Den Bosch? Meerdere auto's in brand gestoken

Waarschijnlijk waren de drie auto's op de eerste locatie afzonderlijk van elkaar in brand gestoken. De eerste twee zijn compleet uitgebrand, maar bij de derde leek het alsof het raam was ingeslagen en hier iets brandbaars naar binnen is gegooid. Deze is niet volledig afgebrand. Een vierde auto op de parkeerplaats heeft schade opgelopen door de hitte.



In de laatste auto die in brand stond in de Zaanstraat, lag een gasfles op de achterbank. Deze lekte ook even gas, waarop de omstanders gevraagd werd naar binnen te gaan.



Volgens de eigenaar van 123Dakreparatie zijn er in Den Bosch zo'n 300 dakdekkersbedrijfjes. ,,Ze gunnen elkaar het licht niet in de ogen", meent Smulders. De dakdekkers in zijn wijk zijn eerder al getroffen door diefstal en vernielingen.



De politie moet nog onderzoek doen naar de autobranden. Op Burgernet heeft zij een bericht uitgedaan.