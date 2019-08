‘Dakconstructie AZ-stadion was door bezuiniging veel te licht gebouwd’

De dakconstructie van het AFAS-stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar is bij de bouw in 2005-2006 veel te licht uitgevoerd om kosten te besparen. ‘Een spaghetticonstructie. Ik wacht al 13 jaar tot het in zou storten.’

Dat zegt bouw- en brandexpert Ynso Suurenbroek, destijds docent aan de Universiteit Twente en buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die op verzoek van de brandweer in Alkmaar de bouwvergunning tegen het licht hield. De brandweer twijfelde aan de brandwerendheid; zou het dak een brand van een uur kunnen weerstaan? Een betere brandwerendheid had bereikt kunnen worden door een stevigere constructie. ,,Met dikker staal.’’ Maar dat was volgens de gemeente niet nodig.

Suurenbroek is totaal niet verbaasd dat het dak het heeft begeven. ,,Met de extra belasting van de zonnepanelen die een paar jaar geleden aangebracht zijn en harde wind vanuit een bepaalde hoek met onderdruk en bovendruk krijg je dit. Maar dat gebeurt alleen als de constructie vanaf het begin te zwak is.’’

,,De constructie voldeed niet aan de eisen van het bouwbesluit en niet aan de eisen van de brandveiligheid. Heel die constructie had sterker uitgevoerd moeten worden. Er was in die tijd een hoop gerommel met de sturing door de gemeente en de gemeente werd aangestuurd, dat durf ik gerust te zeggen, door Dirk Scheringa.’’

De wil van de toen machtige DSB-bankier was wet in Alkmaar, schetst Suurenbroek. ,,Als hij sprak, stopten de ambtenaren met werken en ze luisterden. Scheringa huurde allerlei aannemers in. Onderaannemers gingen failliet en moesten ook een skybox kopen voor ze überhaupt aan het werk mochten. Wat doe je als het niks mag kosten en je niet verdienen kunt met minder uren werk? Dan zoek je het in het materiaal. Dunner, lichter, goedkoper, minder kwaliteit. Er gingen zelfs geruchten over partijen afgekeurd staal.’’ Het had volgens Suurenbroek ‘miljoenen euro’s’ extra gekost om het dak wél voldoende sterk te maken.

Geen verstand

Scheringa - in de bouwjaren eigenaar en voorzitter van AZ en zijn DSB-bank was hoofdsponsor - wijst de beschuldiging van de hand. ,,Ik herken me daar niet in. Het stadion is getekend door een vooraanstaand architect. Het is door bouwkundigen goedgekeurd, ik heb er zelf geen verstand van, en de gemeente loopt mee of alles klopt conform de bouwvoorschriften.’’ Ook dat Scheringa destijds het bouwproces vooral op prijs stuurde wijst hij van de hand. ,,Dit gaat toch nergens over? Je vraagt offertes op en je gaat met een aannemer in zee. Je neemt iets aan voor een bepaalde som. En dan heb je er geen invloed meer op.’’

Suurenbroek, maar ook Scheringa, vinden dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het constructie van het stadion door moet lichten. Scheringa: ,,Er zitten bij wedstrijden 17.000 mensen in dat stadion, dan kun je geen enkel risico nemen.’’

Onderzoeksraad

Het ingestorte dak, dat een ramp was geweest als er op dat moment mensen hadden gezeten, heeft inmiddels de aandacht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is door de onderzoeksraad vandaag al gebeld met deskundigen, zegt woordvoerster Sara Vernooij van de Onderzoeksraad. Komende week besluit de raad of onderzoek wordt gedaan.

Het kritische rapport van Suurenbroek verdween in 2006 in een lade. De gemeente legde het naast zich neer en wees op andere rapporten die uitwijzen dat alles in orde was. Suurenbroek was de gebeten hond. ,,De harde kern van AZ zou me weleens op komen zoeken. Ik was die Amsterdammer die alles probeerde tegen te houden. Toen ze erachter kwamen dat ik in Twente woonde vonden ze dat te ver weg.’’