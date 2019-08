Dak AZ-stadion in Alkmaar deels ingestort

AZ trainde vandaag binnen omdat code geel was afgegeven in Alkmaar. De Alkmaarders spelen zondagmiddag een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Donderdag staat echter het thuisduel met FC Marioepol in de derde kwalificatieronde van de Europa League op het programma. Het is nog bekend of die wedstrijd door kan gaan. De clubleiding is momenteel bezig de situatie in het stadion in kaart te brengen.



Het stadion biedt plaats aan iets meer dan 17.000 supporters en werd in 2006 geopend. In 2011 stortte het dak van FC Twente gedeeltelijk in. Daarbij vielen destijds twee doden.