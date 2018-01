Daimler V8 van Fortuyn verkocht aan bekende van Pim

Volgens eigenaar Douwe Leitner van AutoLeitner liep het gisteren tot zijn verbazing storm met alle telefoontjes. ,,Dat had ik niet verwacht. Ik heb die auto vijf jaar geleden eerder gehad en toen had ik best veel moeite om die auto te verkopen. Hij stond er toen vier maanden. Ik merk dat het hele Pim Fortuyn-verhaal nu meer geland is en dat het nu meer geschiedenis is geworden.''

Gisteren vertelde de voormalige chauffeur van Fortuyn, Hans Smolders, dat hij hoopte dat de auto in handen zou komen van iemand 'die nog begaan is met Pim'. Dat lijkt goed te zijn gekomen. ,,De koper is een Fortuyn-aanhanger en het was ook een bekende van Fortuyn'', aldus Leitner. ,,Hij is gewoon voor de vraagprijs verkocht, maar ik heb ook biedingen gehad voor bijna het dubbele. Ik had hem alleen al aan de eerste beller verkocht en ik heb nu eenmaal mijn woord gegeven. En als ik mijn woord geef, dan moet ik die ook nakomen. Hij deed ook meteen een aanbetaling, dus ik was er vrij zeker van dat het allemaal goed zou komen.''