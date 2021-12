Dagje in korte broek tegen kinderkanker ‘is wel het minste wat we kunnen doen’

Eerste officiële matige vorst zorgt voor hinder op het spoor, twee treinen gestrand

De eerste officiële matige vorst van deze winter is een feit. De temperatuur in De Bilt daalde dinsdagochtend om 06.40 uur naar -5,2 graden. Op het spoor zorgt dat voor problemen. Op meerdere trajecten is er vertraging, doordat er rijp op de bovenleidingen is ontstaan.

