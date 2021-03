‘Dag lieve mensen’, riep Bibian haar vriend Menno die allerlaatste keer na. ‘Dat ging als een mes door mijn hart’

Menno en Bibian ontmoetten elkaar vijfentwintig jaar geleden voor het eerst, in Oostenrijk. ,,Ik was in eerste instantie vooral onder de indruk van dat mooie Indische meisje.” Kort daarna leerde hij haar pas écht goed kennen. ,,Dat was na de amputatie van haar been. Ze kwam bij ons in Bilthoven in de winkel omdat ze haar spullen gewoon beter in orde wilde hebben. Haar doel was om zich gelijk te kwalificeren voor de World Cup en de Paralympische Spelen. Ze kwam bij ons, omdat wij al veel mensen met een beperking ondersteunen in ski- en snowboardwensen.”