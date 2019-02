Daders zoveelste plofkraak in Amsterdam Nieuw-West juichen

22 mille Geld stroomt binnen voor bijna vergeten bokslegen­de Rudi Lubbers

2 februari Het lot van bokslegende Rudi Lubbers gaat veel mensen aan het hart, het geld om hem een betere oude dag te bezorgen, stroomt binnen. Via crowdfunding-acties is al 22 mille opgehaald voor de voormalig kampioen die in Bulgarije in bittere armoede leeft.