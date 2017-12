Dader dodelijke steekpartijen stapte met mes het wijkcentrum binnen

'Mama heeft niet geleden' Hevig snikkend wordt hij getroost door de overburen van zijn moeder. „Nee, mama heeft niet geleden, mama was op slag dood.” De zoon van de vrouw in Caberg die donderdagavond om het leven kwam is even daarvoor met een vriend de Joseph Postmesstraat in gereden om kleren te halen voor zijn zus, die ook gewond raakte bij de confrontatie met de verdachte, en in het ziekenhuis ligt. De twee ME’ers die bij het huis op nummer tien een oogje in het zeil houden, mogen hem echter nog niet binnenlaten vanwege sporenonderzoek. De twintiger laakt het optreden van de hulpdiensten. „Politie, brandweer en ambulance, allemaal Arschlöcher. Boetes uitschrijven kunnen ze wel, maarals ze sneller ter plaatse waren geweest had mijn moeder misschien nog geleefd.” De ochtend na de moorden in de wijken Malpertuis en Caberg is het rustig op beide plaatsen delict. Alleen landelijke en regionale media proberen nog bij een rondgang door de buurt te achterhalen wat het motief was voor de moorden en of er een verband is tussen de twee slachtoffers onderling of tussen de slachtoffers en de dader. Zo doet aanvankelijk het gerucht de ronde dat beide slachtoffers ooit man en vrouw waren maar dat is niet zo. Zo leefde de man in Malpertuis, volgens buurtbewoners, gescheiden van zijn vrouw en hebben zij samen twee zoontjes in basisschoolleeftijd. Dennis Thomissen (30), al zijn hele leven wonend in de wijk, kende het gezin. „Maar vooral van zien. Eén keer ben ik verhaal bij hen gaan halen omdat ze niet bepaald zachtzinnig met een katje omsprongen. Voor de rest was het een gezin als alle andere in de buurt, al was het er wel een komen en gaan van mensen.” Thomissen keek aanvankelijk dan ook niet op van politie en ambulance in de buurt. „De politie komt hier vrijwel wekelijks voor een akkefietje. Als ze een week niet komen, krijg ik soms zelfs de neiging ze zelf te bellen. Maar dit is wel erg heftig.”