Daar zit je dan in je uppie: ‘In de eerste week hadden we een meet-and-greet met onze professoren’

Dat blijkt uit een steekproef van loopbaanadviesbureau Qompas onder 651 eerstejaars studenten van hogescholen en universiteiten. Hoewel het hoger onderwijs de nieuwe lichting studenten meer fysieke lessen laat volgen, is het voor veel eerstejaars nog zoeken. Het gros van de tijd zitten ze tóch in hun eentje achter de computer.

Met als gevolg dat eenderde zich nog niet thuisvoelt op de opleiding. ,,Op zich valt dat zeker niet tegen, maar van de andere kant beantwoordt slechts een kwart met een volmondig ‘ja’ op de vraag of ze zich op hun plek voelen", aldus directeur Boris Eustatia. ,,Veel studenten zullen de omstandigheden begrijpen en er het beste van willen maken.”

Dat er geen normale introductieweken zijn geweest, heeft de studenten volgens Qompas niet geholpen, zo blijkt uit de steekproef. De meeste eerstejaars volgden een deel van het programma online en een deel live. Ze kregen bijvoorbeeld een rondleiding over de campus of door de stad, waardoor ze wat medestudenten konden ontmoeten. Dat was voor de meeste deelnemers ook de reden om toch mee te doen.

De introductieweken voor de eerstejaars verliepen dit jaar door corona anders. In Leiden kregen studenten in kleine groepjes een stadswandeling.

Hoewel de eerstejaars elkaar daar een beetje hebben leren kennen, missen ze de sociale contacten enorm, zo zegt tachtig procent van de respondenten. ,,Werkelijk contact maken en samen activiteiten ondernemen is minder goed gelukt. 80 procent van de studenten geeft aan te hebben gemist dat ze even rustig met elkaar konden praten’’, concludeert Eustatia.

Buddysysteem

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) herkent de geluiden. Al verschillen de ervaringen sterk per hogeschool of universiteit, zegt voorzitter Dahran Çoban. ,,De eerstejaars hebben vooral moeite met de binding en het leren kennen van medestudenten. Ze missen het leven buiten de studie. Tegelijkertijd is er veel begrip voor de situatie, er is een pandemie.”

Door de eerstejaars met een buddysysteem aan oudere studenten te koppelen, hopen de instellingen dat ze hun weggetje kunnen vinden. Çoban: ,,We zien wel dat er extra energie in de eerstejaars wordt gestoken en dat ze vaker fysieke lessen volgen. Hoe dat uitpakt, is afwachten en zullen we zien als ze hun eerste tentamens hebben gemaakt.”

Hoe ervaren de nieuwbakken studenten hun eerste weken? Lees onder de video's de verhalen van Nadine (19), Ayman (18) en Muriël (17).