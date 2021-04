Daar moet wat aan te doen zijn, meneer De Jonge en de GGD’s van Nederland

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 394. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Gezocht: 1 vaccin voor man, midden 30, kankerpatiënt, met drie jonge kinderen en een vrouw die in het onderwijs werkt. Is doodsbang dat-ie corona oploopt, komt volgens autoriteiten niet in aanmerking voor voorrang.

Het mag geloof ik niet, zo’n advertentie. Je begeeft je op een markt waar je geen verstand van hebt. Daarom zie je ze ook niet en daarom waag ik me er ook niet aan. Maar ik heb het hele weekend gespeeld met de gedachte om het wel te doen. En nog iets groter opgezet. Tien werkstudenten, een computer en twee telefoonlijnen, meer is volgens mij niet nodig om vraag en aanbod in Nederland bij elkaar te brengen.

Ik weet niet of u de verhalen over vaccineren een beetje volgt. Ik gaf zaterdag ook een paar voorbeelden. Pure willekeur. Iemand loopt toevallig over de Dorpsstraat in Drenthe en wordt vanuit het dorpshuis, waar ze inenten, toegeroepen dat er vaccins over zijn. Hij belt nog tien bevriende zestigers en aan het eind van de middag zijn ze allemaal ingeënt. Top toch! Jazeker, zij het dat er tegelijkertijd honderden andere Nederlanders op een vaccin zitten te wachten, omdat ze anders hun chemokuur niet kunnen beginnen, om zich veilig te voelen in een onveilig huis (zoals die meneer van hierboven, hij bestaat!) en tientallen andere redenen die hen net wat urgenter maken dan die zestigers in Drenthe met een aardige huisarts.

Dus je denkt: daar moet wat aan te doen zijn, meneer De Jonge & de GGD’s van Nederland. Ik hoor dat ze in België een app hebben die vaccins en vaccinzoekers bij elkaar brengt. Maar misschien is dat te ingewikkeld voor ons. Het kan ook simpeler.

Tien werkstudenten, een computer, twee telefoonlijnen. Heeft dokter A. in Drenthe dertig vaccins over? Hij belt het centrale nummer. Wie heeft er echt een vaccin nodig? Mijn studenten pakken de lijst erbij, die de minister, vier belangenorganisaties en de Nederlandse ziekenhuizen hebben opgesteld. En ze gaan bellen. ‘Hebt u vervoer? Dan kunt u vanavond voor 20.00 uur in Drenthe een inenting halen. Niet? Da’s dan jammer, dan bellen we u morgen weer als er iets dichterbij in de buurt is.’

Het is Nederland hè, we wonen met zijn allen nooit op een afstand van meer dan drie uur rijden. Een ander slim mens zal misschien een taxicentraletje opzetten: dat gaat rijden voor mensen die zelf niet kunnen. Hoe moeilijk kan het zijn?

