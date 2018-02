WatersnoodrampIn 1953 woonden mijn ouders en ik op de Molendijk in Ooltgensplaat. Ik was bijna 7 jaar. Mijn vader was onderwijzer op de lagere school. In de nacht van 1 februari werd ik wakker gemaakt door mijn moeder, zij probeerde me uit te leggen wat er aan de hand was. Ik hoorde heel veel mensen beneden praten. Moeder vroeg of ik in hun bed wilde gaan liggen, want in mijn bed kon dan een oudere mevrouw liggen die zich niet echt lekker voelde.

Ik was best slaperig en ging dus liggen in het bed van mijn ouders. Op een gegeven ogenblik werd ik wakker en keek naast me. Aan allebei de kanten lagen vreemde mensen, een man en een vrouw. Dit herhaalde zich een paar keer, even een uurtje slapen en dan weer plaats maken voor andere mensen. Ik sliep steeds weer in.

Doodsangst

Ineens schrokken we wakker van een vreselijk geluid, ook hoorden we de mensen beneden gillen. We vlogen het bed uit en rukten de gordijnen open. Toen we uit het raam keken zagen we waar dat vreselijke geluid vandaan kwam. Het waren paarden die tegen onze gevel sprongen met doodsangst in de ogen. Beneden dreven de koeien, een ogenblik om nooit meer te vergeten.

Het werd steeds drukker in ons huis. Vader en moeder haalden alles uit de kast om de mensen te voorzien van koffie, brood en al het andere wat ze hen aan konden bieden aan eten. Tegen de tijd dat het licht werd keken we in onze achtertuin die laag lag. Daar lagen al onze kippen, verdronken. Ik heb toen vreselijk gehuild.

Toen kwamen er mannen aan de deur om te zeggen dat we geëvacueerd zouden worden naar 's-Hertogenbosch en dat we het hoogst noodzakelijke mee mochten nemen. Ik begreep eerst niet wat ze daar mee bedoelden. Vader legde het uit. Omdat wij op een dijk wonen, komen er dijkwerkers in ons huis om de dijken weer te maken.

Eindelijk in de bus.

Na een lange rit met veel stoppen,omdat er steeds nieuwe mensen bij kwamen, arriveerden we bij de Vee-hallen, nu Brabant-hallen. Vlak bij ons zat een jonge vrouw steeds te huilen en hield een rieten koffertje stevig vast. Moeder probeerde haar te troosten. Uiteindelijk opende zij het koffertje en zagen we haar zoontje van bijna 1 jaar liggen, verdronken. We schrokken hier erg van.

Broodkip

Ondertussen had ons gastgezin ons gevonden, werden heel lief door hen begroet. Op naar de Vughterweg. We kregen een grote bovenverdieping voor ons drietjes. Moeder werkte mee in de huishouding en vader ging voor de klas. Ik werd bij hem ingedeeld. Met Palm Pasen zouden onze gastouders het leuk vinden als ik mee zou lopen in de optocht. Ik kreeg een mooie witte jurk en op een lange stok was een broodkip bevestigd. Vond het best wel een beetje eng.

Eindelijk na 10 weken terug naar ons huis in Ooltgensplaat, totaal uitgewoond. Bij het zien hiervan waren we erg verdrietig, maar ook heel erg blij dat we dit hadden overleefd. Met hulp van veel mensen was ons huis op de Molendijk binnen de korste keren weer helemaal ingericht.