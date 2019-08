D66 wil dat Nederland opkomt voor ongelovigen in het buitenland

Update/Video In bus geweigerde nikabdraag­ster Angela: Ik word bedreigd

21 augustus De nikabdraagster die maandag in het Limburgse dorpje Stein uit de bus moest, wordt bedreigd. Dat vertelt haar advocaat tegen Hart van Nederland. ,,Over de aard van de bedreigingen kan ik niks zeggen, maar we gaan wel aangifte doen’’, aldus de advocaat van de vrouw.