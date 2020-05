D66 en GroenLinks willen van thuiswerken wettelijk recht maken

Geen grote incidenten gemeld over drukte, wél winkelcen­trum kortston­dig ontruimd

19:14 Er zijn vandaag geen grote incidenten gemeld qua drukte of aanverwante problemen waardoor handhaving van de coronamaatregelen niet mogelijk was. Dat zegt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad, de overkoepelende instantie van de 25 veiligheidsregio’s. In Purmerend werd wel een winkelcentrum kortstondig ontruimd vanwege de grote toeloop.