CZ, VGZ en Univé verlagen de zorgpremies voor 2020

De verlaging is volgens het VGZ mogelijk door zorg beter en efficiënter te organiseren. Ook heeft VGZ voor een deel opgebouwde reserves gebruikt om de premie iets goedkoper te maken. ,,We doen er samen met de zorgaanbieders alles aan om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. We zijn blij dat we er al jaren in slagen de premiestijging te beperken en dat we de premie komend jaar zelfs kunnen verlagen”, zegt Tom Kliphuis, bestuursvoorzitter bij VGZ.