Cynthia McLeod: Met jammeren en huilen doe je je voorouders geen genoegen, hoor!

Rijnbrug Rhenen weer vrij na blokkade tractors, geen arresta­ties

Boeren hebben donderdagavond de Rijnbrug bij Rhenen in beide richtingen geblokkeerd met trekkers, waardoor de weg enige tijd dicht was. Rond 18.45 uur meldde de politie dat de weg weer is vrijgegeven en dat de demonstranten zijn vertrokken. Niemand is aangehouden.