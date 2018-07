Cybergeneraal: Wij zijn niet de digitale brandweer van Nederland

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar in 2011 bestonden er nog geen soldaten die wisten hoe ze een vijand moesten hacken. Waarom zouden ze. Het ergste wat computergebruikers zo’n beetje kon overkomen was dat ze een vervelend virus binnenhaalden door het openen van een verkeerd mailtje. Of dat oplichters met valse e-mails probeerden bankgegevens probeerden te ontfutselen. Dat was toen voornamelijk het werk van criminelen en activisten.

Nu beschikt Folmer over 100 soldaten die getraind worden om systemen van de vijand onklaar te maken en zo’n 200 mensen die zich richten op defensieve capaciteiten, zoals digitale bescherming en inlichtingen.

En dat is niet voor niets want er is de afgelopen jaren nogal wat verandert in de wereld, weet Folmer. ,,We zijn steeds afhankelijker geworden van digitale systemen. En als je iemand de wil tot vechten moet ontnemen, zul je die systemen ook moeten weten hoe je die systemen kan uitschakelen.’’

Maar er speelt nog iets. Waren het vroeger vooral hackende criminelen en activisten, nu zijn de belangen groter en zijn het vooral landen die proberen binnen te dringen in systemen van bedrijven en overheden. Rusland en China zijn berucht in Nederland. Ze proberen geheime informatie te stelen, maar willen ook de mogelijkheid hebben om systemen te saboteren.