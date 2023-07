Curieuze wapenvondst in lade bij inval Fiod speelt Peter Gillis parten bij sluiting vakantiepark

met video Grote angst voor confronta­tie supporters Twente en Hammarby, fans gescheiden in Enschede en Hengelo

In de gemeente Hengelo geldt een noodbevel vanwege de vrees voor rellen tussen supporters van FC Twente en het Zweedse Hammarby IF. De twee ploegen spelen donderdagavond tegen elkaar in de voorronde van de Conference League. Zweedse supporters zijn weggestuurd uit Enschede en verblijven nu in Hengelo. Nederlandse supporters zijn daar tijdelijk niet welkom.