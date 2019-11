Cruyff Foundation wil dat nieuwe biografie Johan Cruijff uit de handel wordt gehaald

De Cruyff Foundation stapt naar de rechter naar aanleiding van uitspraken van Auke Kok, de schrijver van het boek ‘Johan Cruijff, de biografie’. De 63-jarige journalist vertelde woensdag in het tv-programma De Wereld Draait Door dat de in 2016 overleden Cruijff geld kreeg voor zijn werk voor de Cruyff Foundation, naar verluidt 1 miljoen euro per jaar.

,,De Johan Cruyff Foundation is geschokt door deze uitspraak, welke zij omschrijft als volstrekte onzin”, meldde de stichting gisteren in een verklaring. ,,De Cruyff Foundation heeft nimmer dergelijke betalingen gedaan aan Johan Cruijff. Er is altijd een strikte scheiding geweest tussen de financiën van de Cruyff Foundation en de privé-activiteiten van Johan.”

De stichting benadrukt dat alle fondsen ‘te allen tijde’ zijn ingezet voor de missie om kinderen in beweging te krijgen. ,,Als Auke Kok de moeite had genomen om contact op te nemen met de Cruyff Foundation, had hij over de juiste feiten kunnen beschikken”, aldus de organisatie. ,,Jaarlijks wordt het door de externe accountant goedgekeurde jaarverslag gepubliceerd, welke openbaar toegankelijk is.”

Het kort geding dient vandaag om 13.30 uur voor de rechtbank in Amsterdam. ,,De inzet van het kort geding tegen Kok en zijn uitgever Hollands Diep is dat het boek, althans in deze vorm, wordt verboden”, dat heeft een woordvoerster van de foundation laten weten.

AD-correspondent Edwin Winkels was vanmorgen in De Ochtend Show to go om het conflict tussen Auke Kok en de Cruyff Foundation toe te lichten:

‘Erg laag en vals’

Auke Kok benadrukte in de uitzending meermaals dat zijn informatie, die is gebaseerd op ‘drie betrouwbare bronnen’, op de waarheid berust. Hij erkent dat hij de bewuste passage in het boek niet heeft voorgelegd aan de Cruyff Foundation . ,,Ik heb ze hiervoor niet benaderd, want ze wilden niet meewerken aan het boek. En ik ben hier gewoon heel zeker van.”

Manager Carole Thate van de ‘World of Johan Cruyff’ noemde de uitspraken van Kok ‘erg laag en vals'. ,,Altijd zorgvuldige scheiding tussen Johan’s privé/commerciële activiteiten en fondsen bestemd voor de Foundation”, twitterde ze.



Vreemdgaan

Het boek over Cruijff wordt vandaag officieel gepresenteerd. Daarin gaat Kok ook uitgebreid in op de persoon Cruijff, waaronder op de verhalen over ‘het vreemdgaan en de vele vrouwen in zijn leven’.



,,Ik heb dat niet met plezier opgeschreven, maar ik moest daar toch iets mee. Er hangt een mythe rondom Cruijff die vanuit allerlei kanten werd geïdealiseerd. Als de brave familyman. Maar er is ook een andere kant, hoor ik van bronnen. Dat beeld moet dan toch een beetje worden gecorrigeerd”, meent Kok.

De wereldberoemde voetballer overleed in maart 2016.